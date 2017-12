Cina, prezzi consumo e prezzi produzione in frenata a novembre

(Teleborsa) - Rallenta oltre le attese a novembre l'inflazione in Cina.Secondo i dati del National Bureau of Statistics, nel mese in esame isono saliti dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente dopo il +1,9% segnato a ottobre.Il dato èche aveva previsto un'accelerazione dell'1,8%.Su base mensile non si sono registrate variazioni dopo il +0,1% di ottobre.A frenare l'inflazione, che il Governo vorrebbe poco al di sotto del 3%, laper il decimo mese consecutivo.In frenata anche i: sempre a novembre sono infatti saliti del 5,8% su base annua (+6,9% a ottobre) e dello 0,5% su base mensile (+0,7% il mese precedente).