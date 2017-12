Natale, sotto l’abero 4,6 miliardi in regali

(Teleborsa) - Che Natale sarebbe senza regali? Come da tradizione, tantissimi italiani hanno rispettato il rito di scambiarsi i doni.regali di Natale per un valore stimabile in circa. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che solo un italiano su cinque (18%) non ha fatto regali.- Si è concluso un rito che – sottolinea la Coldiretti – ha visto il% delle famiglie stanziare un budget sotto i 100 euro, ilsalgono nell’ordine – spiega la Coldiretti – sul podio dei regali più gettonati insieme a libri e musica, articoli per la casa e tecnologia. Si conferma anche quest’anno – conclude la Coldiretti – una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici a partire dall’enogastronomia per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola,per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio.