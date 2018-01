Cambi, è ancora super euro

(Teleborsa) - Non si arresta la. Dopo aver chiuso il 2017 con la miglior performance dal 2003 (+17%), la moneta unica ha inaugurato il nuovo anno con l'ennesimo rally sulla controparte americana, forte dei positivi dati giunti dal settore manifatturiero in Eurozona In questo momento l'euro scambia a 1,205 dollari,. A sostenerlo anche le. Il cosiddetto " tapering " partirà già da gennaio 2018.Dal canto suo, il biglietto verde non sembra aver beneficiato più di tanto del recente rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.