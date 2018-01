Saldi invernali al via. Spesa stabile ma sale l'ottimismo degli italiani

(Teleborsa) - Interessano 15,6 milioni di famiglie, muovono in totale 5,2 miliardi di euro, con un: sono i numeri deiche oggi partono in Basilicata, domani in Valle d'Aosta e dal 5 gennaio in tutte le altre regioni.Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, in occasione dei saldi invernali 2018,. Per Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio, "dopo un Natale ancora sospeso tra una crisi che sembra volgere al termine ed una ripresa ancora debole almeno nel fashion retail,, tornato ai livelli del gennaio 2016. Un ingrediente, questo, imprescindibile, oltre al potere di acquisto degli Italiani, per sostenere i consumi in questo periodo dei saldi di fine stagione, che per meteo e calendario è appena iniziata.– secondo le nostre stime –. Il vero vantaggio sarà per i consumatori non vedere i prezzi dei negozi, dal primo gennaio, con l'IVA al 25%".Tornando alla fiducia dei consumatori,, una percentuale superiore dell'8% rispetto allo scorso anno, afferma la Coldiretti sulla base dei dati Deloitte sulle previsioni del nuovo anno.L'si collocache è peraltro in miglioramento rispetto al 49% dello scorso anno.ci sono i(29%), i(48%) e gli(53%) impegnati nell'affrontare gli effetti della Brexit