Irpef, il 18,78% dei contribuenti versa il 65% dell'imposta

(Teleborsa) -

Quasi la metà degli italiani non ha redditi "e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini", in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35mila euro in su, "corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF". È quanto emerge dall'ultimo Osservatorio Itinerari Previdenziali, presentato al CNEL nel corso delle celebrazioni per l'80° anniversario CIDA.

Nonostante l'aumento sia dei dichiaranti (42.837.963 persone) sia dei versanti (34.105.072 soggetti che hanno corrisposto almeno un euro di IRPEF), "il carico fiscale del Paese continua a gravare sulle spalle di quei circa 8 milioni di contribuenti che dichiarano 35mila euro lordi l'anno - all'incirca 2mila euro netti al mese - e versano il 65% di tutta l'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche". Dall'altro lato, circa 24,8 milioni di italiani non dichiarano redditi e non versano imposte dirette, mentre nel 2024 sono serviti 138,33 miliardi per la spesa sanitaria, 180,5 per l'assistenza sociale e 13,5 per il welfare degli enti locali, per un totale di 325,27 miliardi finanziato con le sole imposte dirette.

"Un'enorme redistribuzione di ricchezza di cui non solo la maggior parte dei cittadini che fruisce, appunto gratuitamente, di quei servizi non si rende neppure conto ma che lascia oltretutto alle altre funzioni statali solo le residuali imposte indirette, le accise e la pericolosa strada del debito", ha dichiarato il presidente del Centro Studi Alberto Brambilla, sottolineando come questo avvenga "con buona pace di investimenti e sviluppo, e infatti siamo ultimi in Europa per produttività e occupazione".

L'analisi dettagliata mostra come i dichiaranti fino a 7.500 euro lordi (quasi 8 milioni) paghino in media 19 euro di IRPEF annui, mentre chi dichiara tra 15mila e 20mila euro versa in media 1.773 euro, "ben al di sotto del costo pro capite della sanità", pari nel 2024 a 2.347 euro. A conti fatti, gli italiani con redditi fino a 29mila euro rappresentano il 69,78% del totale ma pagano solo il 21,33% di tutta l'IRPEF, un'imposta di 46 miliardi, pari a un terzo della spesa sanitaria.