Fiat Chrysler corre sul circuito di Milano, è record storico

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,05%. Il titolo ha raggiunto un massimo di 16,29 euro che è il massimo storico per il titolo della casa automobilistica. I deboli dati sulle immatricolazioni auto, di dicembre, non sembrano avere dunque impatto sul titolo che secondo gli addetti ai lavori non condizioneranno negativamente i target prefissati.Corrono anche(+1,06%),(+2,58%) e(+1,35%).Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,65%, rispetto a -0,18% del).La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,91. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,85.