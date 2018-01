La piazza di Tokyo apre il 2018 col piede giusto

(Teleborsa) - L'anno 2018 si avvia all'insegna dell'ottimismo per la borsa di Tokyo che apre i battenti, soltanto oggi, dopo la lunga pausa per le festività natalizie. L'indice Nikkei ha terminato la seduta con un rialzo del 3,26% a 23.506 punti, mentre il più ampio Topix è salito del 2,55% a 1.863,32 puntiLe altre principalicontinuano la serie di sedute positive, raggiungendo i, grazie ai buoni dati economici arrivati dagli USA, ma anche dall'Europa (in particolare la Germania) rafforzando l'idea tra gli investitori di una crescita globale più solida.Tra le Borse cinesi,guadagna lo 0,47% mentre Shenzhen sale dello 0,54%. Segno meno invece per-0,80%.+0,44%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,mostra un rialzo frazionale dello 0,51%.sale dello 0,33%,avanza dello 0,31%,balza dello 0,44%. In contro trend,, che lima lo 0,11%.Altrove, la borsa di Mumbay sale dello 0,32% mentreavanza timidamente dello 0,16.