Bene le vendite al dettaglio, ma serve cautela

(Teleborsa) - Serve cautela nel valutare il trend delle. La pensa così, che commentando le statistiche diffuse dall'Istat , ha dichiarato: "il miglioramento registrato dalle vendite nel mese di novembre, che ha interessato in modo abbastanza diffuso le diverse tipologie distributive e i segmenti di consumo, pur rappresentando un segnale positivo, va valutato con estrema cautela". "Da tempo, infatti, questo indicatore registra un'alternanza di variazioni positive e negative a segnalare le difficoltà della domanda di instradarsi su un sentiero consolidato di crescita".Parla di volatilità nelle vendite anche. "Pur prendendo atto del dato positivo di novembre, particolarmente nella Grande Distribuzione, bisogna sottolineare come continui la volatilità delle vendite al dettaglio che ha caratterizzato il trend del 2017. Dopo il buon dato di settembre (+3,0%) e la doccia fredda di ottobre (-2,3%) ecco il nuovo risveglio di novembre: un ottovolante che segnala, se ancora ce ne fosse bisogno, l'instabilità della dinamica delle vendite al dettaglio. Una tendenza di "stop and go" che certamente rende difficile consolidare una prospettiva per il futuro e non aiuta le imprese nelle decisioni di investimento".punta invece la lente sul, spiegando che sul dato positivo di novembre "molto probabilmente ha inciso la spinta agli acquisti data dal Black Friday". "E' già possibile trarre un bilancio per l'intero 2017, che potrà subire qualche correzione una volta noto il dato di dicembre, ma certo non uno stravolgimento - aggiunge l'associazione dei negozianti -. Il bilancio è, purtroppo, negativo: nei primi 11 mesi del 2017, infatti, la variazione delle vendite è stata di appena lo 0,2% in valore e di -0,6% in volume, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La situazione continua ad essere molto problematica per le piccole imprese le quali, sempre per il periodo gennaio-novembre, stimiamo abbiano registrato una variazione in volume delle vendite pari a -1,5%, mentre la Grande distribuzione si attesterebbe a + 0,5%, un risultato certo non esaltante, ma che si colloca, almeno, in campo positivo"."Il comparto distributivo viaggia a velocità diverse, ma quello che deve preoccupare è la ormai costante ed endemica uscita delle attività commerciali dai centri urbani. Un impoverimento per l'economia, ma soprattutto un grave danno per la tenuta qualitativa della vita delle città".