Moody's: prospettive di credito stabili in Eurozona. Incognita elezioni in Italia

(Teleborsa) - Le buone prospettive di crescita permetteranno all'Area euro di mantenere un merito di credito sostanzialmente stabile nel 2018.Lo affermain un, nel quale l'agenzia di rating statunitense. Questi tassi, spiega, "dovrebbe sostenere i fondamentali del credito" dell'Area, anche se sul piano delle riforme strutturali non sono stati fatti ancora i progressi necessari e gli elevati livelli del debito restano un tallone d'Achille.In generale, ha affermato Sarah Carlson, vicepresidente senior di Moody e coautrice del rapporto ". Prevediamo che la ripresa economica iniziata alla fine del 2013 continuerà 2018 diventando sempre più ad ampio spettro".Non è mancato un accenno alle. Secondo Moody's ", data la dipendenza dalle riforme strutturali per rafforzare in maniera sostenibile i tassi di crescita".Per Moody's l'Italia è l'unico Stato di Eurolandia con un outlook negativo. Outlook che, ha spiegato l'agenzia di rating, riflette soprattutto il rischio che il futuro governo non affronti in modo sostenibile le vulnerabilità a uno shock economico o finanziario".