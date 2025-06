Edison, S&P conferma rating: ampio margine a fronte del calo dei prezzi dell'energia

Edison

(Teleborsa) - S&P Global Ratings haper, società energetica italiana controllata dalla big francese Electricite de France (EDF). Dato che Edison è altamente strategica per la sua controllante EDF, viene fissato il rating su Edison a "BBB" e il suo profilo di credito stand-alone (SACP) a "bbb+". L'rispecchia quello di EDF e indica che Edison manterrà un rapporto FFO/debito superiore al 55% nel 2025-2027."Edison, con un rapporto tra funds from operations (FFO) e debito in graduale indebolimento, pur rimanendo ben al di sopra del 100% nel 2025 - si legge in una nota - Questo in considerazione del fatto che i prezzi dell'elettricità rimangono elevati in Italia e le condizioni idrologiche nel Nord Italia continuano a essere favorevoli, insieme alla solida attività downstream del gas".Viene previsto che l'verso il 70% entro la fine del 2027, a causa del calo dei prezzi dell'energia elettrica. S&P stima che gli utili rimarranno relativamente stabili, con un EBITDA rettificato annuo compreso tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro nel periodo 2025-2027, grazie al rapido aumento degli investimenti che raggiungeranno circa 1 miliardo di euro all'anno entro il 2027, con una forte attenzione alle energie rinnovabili. Ciò grava sul bilancio e viene previsto che ila 1,5 miliardi di euro da circa 1,1 miliardi di euro nel 2024.