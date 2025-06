TeamSystem, S&P taglia outlook a "stabile" con ricapitalizzazione per dividendi

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasu, tech & AI company italiana che sviluppa soluzioni digitali per rendere più competitivo il business di imprese e professionisti, confermando il rating "B-".TeamSystem prevede di emetteresenior garantite per 1,2 miliardi di euro e unapayment-in-kind (PIK) da 350 milioni di euro per finanziare un dividendo agli azionisti di 700 milioni di euro, rimborsare 300 milioni di euro di debito esistente e rafforzare la propria capacità di effettuare acquisizioni.Questo porterà ila oltre 10,0x, prima di scendere a 9,2x entro la fine del 2025 e a 8,1x nel 2026.Le prospettive stabili riflettono l'aspettativa di S&P che la solida crescita dei ricavi e la costante espansione del margine di TeamSystem, supportate dal suo microsegmento in rapida crescita, consentiranno di ridurre l'indebitamento a circa 8,0x nel 2026, con unche si manterrà a circa il 5%.