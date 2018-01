SIGEP, trepidante attesa per il Salone mondiale del dolciario artigianale

(Teleborsa) - Partito il conto alla rovescia per SIGEP , il 39° Salone della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè che. L’appuntamento, organizzato da- il grande player fieristico internazionale nato dall'integrazione fra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza - sarà inaugurato alle 14 nella grande Arena che nella hall Sud ospita la Coppa del Mondo della Gelateria.Interverranno l’On., Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’Assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, il Sindaco di Rimini, Presidente IEG.Il rituale taglio del nastro sarà sostituito in questa occasione da due straordinarie ‘dolci’ creature: una torta che richiamerà le arti domani celebrate a Rimini (inaugurazione del Fulgor ristrutturato, cinema che originò la passione di Federico Fellini e l’arte espressa dai grandi Maestri mondiali della pasticceria) ed una maestosa composizione di gelato artigianale, in omaggio ad un settore in straordinaria ascesa sui mercati mondiali, con al fianco le 12 squadre dei Paesi che partecipano alla Coppa del Mondo della Gelateria.A seguire, l’appuntamento è alle 14.30 con la conferenza di apertura: Food Service 5.0. In Sala Neri 1, dalle 14.30, Sigep e Seeds&Chips proporranno un dibattito concentrato sulle diverse tendenze attualmente in vigore a livello di mercato dei servizi per il settore agroalimentare, con particolare riferimento alle principali innovazioni sia a livello nazionale, sia internazionale.Alle 15.00, in Sala Neri 2, Going Global, convegno promosso da Sistema Sigep che da oltre un decennio rappresenta il punto di riferimento assoluto per gli operatori che intendono aprire una gelateria artigianale italiana all’estero, con focus quest’anno sugli Stati Uniti.Obiettivo di SIGEP 2018 sarà esprimere il potente profilo di internazionalità sotto l’aspetto qualitativo. Sempre più elevato è infatti il rilievo economico degli hosted buyers (1.000 da 40 Paesi), la presenza dei grandi distributori e delle insegne leader.i; 32 competizioni di cui 7 internazionali (423 fra concorrenti e giudici), fra le quali: la Coppa del Mondo della Gelateria (cerimonia di apertura sempre domani, alle 12) con 12 Paesi che hanno selezionato i loro migliori rappresentanti; il Campionato Mondiale di Pasticceria Femminile The Pastry Queen, con 12 agguerrite concorrenti; The Ultimate Chococake Award e il Campionato Italiano di Cioccolateria tra gli eventi del cioccolato; i Campionati italiani baristi dedicati al caffè e i grandi eventi della panificazione., dei quali oltre 33.000 esteri provenienti da 180 Paesi. 1.250 imprese saranno distribuite sulla superficie - record e- di 129.000 mq., raggiunti dal quartiere riminese con l’ultimo step di ampliamento che inaugura anch'esso domani.