Aspi, attivato sistema informatico di business continuity per far fronte al disservizio digitale mondiale

(Teleborsa) - "Nonostante il disservizio che questa mattina ha colpito diverse piattaforme informatiche a livello mondiale, ilha attivato nelle prime ore della giornata, nel giro di breve tempo, il proprio sistema diper tornare a garantire rapidamente sulla rete nazionale la piena funzionalità di tutti i, assicurando la continuità operativa e limitando al massimo i disagi per gli utenti in viaggio in queste ore. Il servizio è stato comunque sempre garantito". È quanto si legge in una nota di Aspi."Sin dalle prime ore della mattina è stato inoltre attivato contestualmente al, ilche prevede un presidio fisico straordinario di uomini e mezzi su tutti i nodi nevralgici della rete, a supporto dei viaggiatori – prosegue la nota –. Le attività di business continuity continueranno per tutto il giorno fino a risoluzione, onde garantire piena operatività del servizio".