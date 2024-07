Vicenzaoro September 2024: dal 6 al 10 settembre le tendenze dell'alta gioielleria

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - L'alta gioielleria Made in Italy e internazionale, i designer più ricercati e ancora new entry, sia estere sia italiane. Dal 6 al 10 settembre prossimiè la vetrina internazionale di riferimento in Europa per le nuove tendenze della gioielleria. In contemporanea, dal 6 all'8 settembre, sempre in fiera, si svolgeràevento dedicato all'orologeria contemporanea, aperto a tutto il pubblico di appassionati di lancette e cultura dei segnatempo. Nell'edizione settembrina del salone di IEG, la presentazione del nuovo Trendbook, l'Osservatorio indipendente sulla gioielleria contemporanea di IEG curato da Trendvision Jewellery + Forecasting.Già sold out da oltre un mese con oltre 1.200 brand, il salone di IEG raccoglie nella sua community "Icon" l'alto di gamma che delinea a Vicenza le tendenze del gioiello contemporaneo. Ilsarà rappresentato daidalle linee eleganti e sofisticate nelle collezioni discelte di recente, tra le muse del cinema, da Nicole Kidman; dal tocco quasi artigianale diche ha conquistato nel music biz italiano Annalisa, Levante, e la presentatrice Ema Stockholma. E ancora: le catene elastiche di, indossate da J Lo.con silhouette ispirate alla leggerezza floreale. Palmiero con le sue creazioni artistiche e scultoree. La versatilità dinamica dei gioiellio dicon i suoi anelli che diventano bracciali. Le leggerissime geometrie di. E ancora: le linee classiche dio quelle contemporanee e sempre realizzate a mano di. Il classico, senza tempo, diLa sperimentazione diI diamanti hand made diper la gioielleria maschile. Il tocco contemporaneo die quello sofisticato di Verdi. Le textures diLe cromie delicate di. L'impronta artigianale diLa creatività di. La passione per il dettaglio die, infine, quattro brand che ben identificano tradizione ed evoluzione della gioielleria campana:Nella lounge, al primo piano del quartiere fieristico, ancheche punterà sulla sua gioielleria preziosa e sostenibile contra i brand di proprietà. Presente in oltre 60 paesi del mondo, il Gruppo ha scelto di presentare in anteprima a Vicenzaoro il prossimo marchio che si aggiunge ai 15 di proprietà e sei licenze.le tedesche Schreiner Fine Jewellery, Hans Krieger, Giloy, Breuning, Niessing, Jörg Heinz e Heinz Mayer, Yana Nesper, Al Coro e Stenzhorn. Le spagnole Dámaso Martinez, Carrera y Carrera e Facet. Le francesi Akillis, Djula e La brune et la blonde. La svizzera Fullord. La turca Terzhian. L'americana, fondata a Mumbai, Sutra e la hongkonghese Butani. Infine l'australiana Autore e l'iconica Fabergé dal Regno Unito.Tra lel'italianala grecae la tedescaNella community "Icon",è lo spazio dedicato ai designer di alta gioielleria che reinterpretano il gioiello con creazioni uniche ed esclusive. Raffinate architetture geometriche per Michel Tortel con ilcrea gioielli fortemente simbolici ed evocativi.sceglie la lucentezza delle gemme. Citazioni artistiche e materiali contemporanei nelle scelte barocche di. E ancora:con il brand, il cileno, le forme eleganti die l'ispirazione campana dil'iconico occhio incastonato nelle creazioni die i colori intensi dei gioielli di. E ancora: le linee contemporanee dile geometrie dile strutture ispirate alla natura dile lavorazioni rigorosamente artigianali diinoltre, sono i mentori delvoluto da IEG per valorizzare i nuovi talenti italiani e internazionali della gioielleria.diploma allo IED di Roma, plasma il titanio, l'oro con pietre preziose per un look genderless. L'iranianamaster in Design del gioiello ad Arezzo, fa del micromosaico la sua cifra stilistica., dallo IED di Roma, si ispira ai tessuti cellulari e fibre naturali.colombiano, milanese d'adozione, traduce in colori e ritmi della sua Cartagena de Indias in gioielli.