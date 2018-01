Facebook punta sulle start up e PMI dell'Unione Europea

Facebook

(Teleborsa) -punta sulle start up e PMI dell'Unione Europea e lo fa investendo nella formazione digitale di un milione di persone e imprenditori in tutta Europa entro il 2020., con un investimento di ulteriori 10 milioni di euro per supportare l’Intelligenza Artificiale in Francia entro il 2022.Il programma dal nome Community Boost Europeo, ha come obiettivo quello di aiutare le imprese dell'Eurozona a crescere, e a fornire a un maggior numero di persone le competenze digitali necessarie per essere competitivi nel mondo del lavoro.A Wall Street, il titolo delallunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,86%.