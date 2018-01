VicenzaOro, Marzotto: "Aspiriamo a diventare la buotique più grande al mondo"

"VicenzaOro ha avuto un momento di evoluzione, di cambiamento nel 2015. Nel corso del 2014 abbiamo predisposto questo nuovo formato espositivo che si chiama ‘boutique show’, semplicemente partendo dal concetto che non avevamo nessuna aspirazione ad essere la più grande fiera del mondo, nel senso quantitativo", ha spiegato il manager.





(Teleborsa) -, il salone internazionale del gioiello organizzato daalla Fiera di Vicenza, con un calendario ricco di novità e appuntamenti. La kermesse di è aperta venerdì 19 gennaio e si chiuderà il 24 gennaio 2018.Abbiamo incontrato il Vice Presidente di IEG, Matteo Marzotto, cui abbiamo chiesto quali sono le ragioni del grande successi dell'evento e quali le peculiarità del settore orafo, che riesce ad attrarre sempre più visitatori, specie dall'estero.e quindi il concetto è di essere la più grande boutique del mondo per 5 giorni qui a Vicenza", ha affermato Matteo Marzotto, parlando della crescita che VicenzaOro ha avuto in questi anni.Il manager ha spiegato anche come è stata istituita la fiera,ed unendo le aziende con le stesse caratteristiche.Poi, ha parlato delle dimensioni della fiera e degli, promettendone degli altri, in base al piano presentato di recente dal management Marzotto ha poi confermato che, cioè dedicata solo ai professionisti (buyers), dei quali il 54% è straniero.