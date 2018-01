STMicroelectronics scivola dietro Texas Instruments

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Pessimo avvio di seduta per, che sta cedendo il 2,84% a Piazza Affari.Non aiuta la performance negativa messa a segno danel dopo Borsa USA in scia al bilancio deludente.Il chipmaker statunitense ha chiuso ilcon undi 344 milioni di euro, o 34 cent ad azione, in calo del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - e al di sotto delle stime degli analisti di 1,09 dollari - in scia ad oneri straordinari dovuti soprattutto al passaggio al nuovo sistema fiscale che, nel lungo periodo, porterà vantaggi dal momento che taglia le tasse societarie dal 35% al 21%.Lesono aumentate del 10% a 3,7 miliardi di dollari, in linea con il consensus.il maggior produttore al mondo di chip analogici. Gli analisti si aspettano in media un utile di 1,15 dollari ad azione su vendite per 3,64 miliardi.