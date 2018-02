FCA e CNH annunciano bonus per i dipendenti

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - Giornata no perche ai scivola del 2,17%. In attesa che vengano rese note le immatricolazioni in Italia, il Gruppo automobilistico, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro. I risultati 2017 - spiega l'azienda - variano a seconda delle performance, misurate con il sistema), realizzate da ogni singola unità produttiva.I più importanti stabilimenti produttivi del Gruppo, come ad esempio, hanno mantenuto o migliorato le loro performance e riceverannoche hanno conseguito per il terzo anno consecutivo l'eccellenza avranno quindi l'importo più alto.Mentre FCA si mostra in coda al principale Listino milanese,svetta sulseconda nei guadagni solo ache ha chiuso un 2017 da record . Anche CNH erogherà bonus nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti italiani del Gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro del Gruppo in Italia.In generale, la situazione è diversificata, con stabilimenti che hanno visto miglioramenti, peggioramenti o situazioni invariate rispetto all'anno scorso.