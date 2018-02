Maire Tecnimont e SOCAR insieme per rinnovare raffineria a Baku

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -annuncia che le sue controllatehanno firmato con il cliente SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic)un contratto EPC () relativo ad una parte importante dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento e ricostruzione della raffineria Heydar Aliyev di Baku, in. Lo scopo del progetto comprende l'installazione di alcune nuove unità di processo, nonché le relative strutture ausiliarie e di stoccaggio, con la finalità di aumentare la capacità produttiva della raffineria a 7,5 milioni di tonnellate l’anno (MMTPA), oltre a garantire i requisiti quantitativi e qualitativi dei prodotti che saranno destinati in parte ad alimentare l’impianto petrolchimico di Azerikimya, in parte a produrre carburanti Euro 5.Il completamento del progetto è previsto entro 41 mesi dalla data di firma del contratto.