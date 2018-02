Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - Nel 2018 sette e-gates negli aeroporti toscani.dei passeggeri e il controllo documentale. Lo ha deciso- la società di gestione degli aeroporti di Pisa e Firenze, che ha scelto di adottare nel corso del 2018 la tecnologia "Automated border control" per il controllo automatizzato dei viaggiatori diretti o in arrivo da Paesi che non rientrano nell'area Schengen. In proposito è stato, dispositivi per il controllo di frontiera automatizzato, due dei quali destinati all'aeroporto di Firenze e cinque al "Galilei" di Pisa (due per l'area arrivi extra-Schengen e tre da installare alle partenze extra-Schengen).. I passeggeri in partenza saranno chiamati ad avvicinare il passaporto elettronico ad un lettore, installato prima della porta di ingresso del varco, in grado di "leggere" i dati del documento e confrontarli con le banche dati del Viminale. Verificata la regolarità del documento, il passeggero oltrepasserà il varco e si sottoporrà all’, che acquisirà l'immagine facciale. Il controllo biometrico potrà essere integrato eventualmente dal controllo delle impronte digitali registrate nel passaporto elettronico. Passate le due porte di accesso, ci si potrà recare nell’area imbarchi. Qualora il sistema di controllo rivelasse qualche irregolarità, gli agenti della polizia di frontiera interverranno per effettuare le dovute verifiche.ai controlli di sicurezza, che continueranno a essere effettuati anche secondo le modalità tradizionali.con scadenza delle offerte il 13 marzo.