Commissario UE Tzitzikostas “Colpito da Fiumicino, modello sostenibile”

(Teleborsa) - Ilha visitato questo pomeriggio, a conclusione della sua missione in Italia,, recentemente premiato come, per la settima volta dal 2018, da ACI (Airports Council International) Europe.Tzitzikostas, accompagnato dalè stato accolto da, all’interno dell’Innovation Hub del Terminal 1, acceleratore di nuove idee di impresa in cui sono state coinvolte, negli ultimi anni, oltre 1000 startup da tutto il mondo.Dopo aver illustrato alcune delle nuove soluzioni tecnologiche sviluppate nell’Hub e oggi operative nello scalo, i Vertici di ADR e della Capogruppo Mundys hannosoffermandosi inoltre sullaGrazie a queste direttrici e agli investimenti messi in campo per(pari alla metà dell’intero settore aeroportuale italiano) negli ultimi dieci anni,è infatti entrato per la prima volta nelladei migliori scali su scala globale, diventando così un punto di riferimento riconosciuto nel settore aeroportuale internazionale.Ilha dichiarato: "Sono rimasto colpito dall'eccellente qualità del servizio e dall'efficienza operativa dimostrate oggi da ADR., in quanto rappresenta un vero e proprio modello di strategia di investimento sostenibile che sta chiaramente dando risultati. Per la Commissione Europea, l'ammodernamento delle infrastrutture chiave, in particolare nel settore dei trasporti, rimane una priorità assoluta, sia per rafforzare la competitività dell'Europa sia per sostenerne la crescita economica".A margine dell’incontro, il Commissario è stato accompagnato per un breve tour del Terminal 1, dove ha avuto modo di ammirare le opere del Parco Archeologico di Ostia Antica, esempio della collaborazione tra ADR e il territorio che ospita l’infrastruttura aeroportuale, nonché diIl Commissario Tzitzikostas si è poi imbarcato su un volo Brussels Airlines diretto a Bruxelles.