ACI Europe, 314 aeroporti proiettati verso il Net Zero al 2050

(Teleborsa) -annuncia importanti progressi nell'azione climatica del settore aeronautico, annunciando cheall'impegno per raggiungere il, fissando scadenze più ravvicinate e rendendo note le loro roadmap. Si tratta dirispetto allo scorso anno. Di questi,o ancora prima, 4 scali in più rispetto allo scorso anno. Complessivamente, gli aeroporti che hanno sottoscritto l'impegno e presentato la roadmap"L'industria aeroportuale sta compiendo passi concreti per rendere l'aviazione carbon neutral. In questo importante momento per il settore, gli aeroporti stanno dimostrando una vera leadership, con obiettivi ambiziosi per accelerare la transizione verso un trasporto aereo più sostenibile e resiliente", commenta, Commissario Europeo per i Trasporti Sostenibili e il Turismo, aggiungendo "gli aeroporti non stanno solo facendo promesse, stanno agendo concretamente, dando un forte esempio".Adottata per la prima volta nel 2019, la, accogliendo un maggior numero di aeroporti con obiettivi più ambiziosi e introducendo nuovi requisiti stringenti per l'impegno climatico. Nel 2023, la Risoluzione è stata rafforzata chiedendo agli scali firmatari di pubblicare, entro un anno, la roadmap con i piani per azzerare le emissioni nette sotto il loro controllo. Il risultato è che oggi il repository disponibile sul sito web di ACI EUROPE presenta, garantendo trasparenza e responsabilità nel percorso del settore verso l’obiettivo net zero.Per, Direttore Generale di, "ribadire il nostro impegno verso il net zero con progressi tangibili è più importante che mai, considerando i recenti warning della comunità scientifica sul cambiamento climatico e le resistenze all'azione climatica in alcuni contesti. Gli aeroporti europei sono consapevoli che si tratta di un imperativo non negoziabile, necessario non solo per crescere ma per continuare a operare"."Il settore aereo - conviene il- sta affrontando con responsabilità e visione la sfida della decarbonizzazione e gli aeroporti sono da anni in prima linea per rendere il nostro settore sempre più sostenibile. Comesupportiamo la, commitment che oggi vede un aeroporto italiano, lo scalo di Napoli, tra i primi ad avere già raggiunto la neutralità climatica. È un traguardo importante, che si affianca al rinnovato impegno degli scali di Bologna, Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino e Venezia di anticipare l’obiettivo al 2030, dello scalo di Torino al 2040 e degli scali di Bergamo e Perugia di raggiungerlo entro il 2050. È un segnale concreto che conferma il valore e la determinazione del nostro sistema aeroportuale nel percorso verso la sostenibilità".Gli sforzi congiunti dell'industria aeroportuale in ambito climatico continuano a produrre, come dimostra la crescente partecipazione e la riduzione annuale delle emissioni ottenuta attraverso il. A fine 2023 ACI ha introdotto un nuovo livello di accreditamento, il, che stabilisce un modello di decarbonizzazione per certificare gli aeroporti che raggiungono e mantengono un bilancio netto di carbonio pari a zero per le emissioni sotto il loro controllo (Scope 1 e 2) ed estende i requisiti di mapping, influencing e reporting anche alle altre emissioni (Scope 3). Glial Livello 5, che oggi, devono inoltre impegnarsi a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio su tutti e tre gli Scope entro il 2050.Ad oggi,per la gestione delle emissioni di carbonio. Questi aeroporti hanno complessivamente, nell’ultimo periodo di rendicontazione del programma (maggio 2023 - maggio 2024)