Spesometro light, c'è tempo fino al 6 aprile

(Teleborsa) - E' ufficiale: il termine ultimo per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, viene spostata al 6 aprile 2018.La proroga dello spesometro light è stata stabilita da un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini. Stesso termine anche per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni.Tra le nuove misure, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste, diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.