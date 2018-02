Italia, dicembre "no" per il commercio al dettaglio. Crescita modesta nel 2017

(Teleborsa) -dopo i segnali di ripresa visti a novembre Secondo gli ultimi dati ISTAT, nel mese in esame lesia in valore che in volume.(rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3%, in valore e in volume).Quelle disono aumentate dell’1,2% in valore, mentre in volume hanno registrato un calo dello 0,4%, mentre lehanno mostrato una diminuzione per entrambi gli aggregati (rispettivamente -0,7% e -1,1%)., sintesi di un aumento dell’1,4% per la grande distribuzione (all’interno della quale emerge la crescita del 3,2% dei discount di alimentari) e una diminuzione dello 0,8% delle vendite delle imprese operanti su piccole superfici.