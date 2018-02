Forex, yen al galoppo su euro e dollaro

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per lo yen che approfittando di un dollaro nuovamente debole raggiunge i massimi da cinque mesi. Il cable usd/yen viaggia a 107,58 e la prima area di supporto è vista a 107,06.A dare linfa alla valuta nipponica contribuiscono le speculazioni che la Banca centrale giapponese possa essere vicina a ridurre lo stimolo monetario dagli attuali livelli record.Gli investitori hanno ripreso a vendere dollari per comprare yen.Va detto inoltre checapace di apprezzarsi, anche con forza, nei momenti di incertezza dei mercati azionari come quelli registrati di recente.Il biglietto verde, invece, non riesce a beneficiare del surriscaldamento delle attese di un percorso più aggressivo di rialzo dei tassi di interesse USA. Ciò è dovuto al fatto che secondo gli addetti ai lavori, il budget 2018 sulle infrastrutture , porterà a un forte aumento del debito pubblico statunitense.. Il cambio eur/yen vale 133,05 e la prima area di supporto è vista a 132,43.