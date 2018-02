Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Giornata no perche a fine giornata ha perso il 12,70%.A scatenare le vendite l'effetto iperdiluitivo dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro Il titolo, già partito stamane in forte ribasso, ha chiuso le contrattazioni con cali a due cifre dopo una seduta tormentata per diverse sospensioni per eccesso di ribasso.