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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks
Vendite diffuse sull'indice bancario europeo, che continua la giornata a 311,28 punti.
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