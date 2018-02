Regno Unito, consumi in ripresa ma meno del previsto

(Teleborsa) - Parte bene il 2018 in termini di consumi, nel Regno Unito.Secondo l', nel mese di gennaio, le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base alla quantità di merce acquistata, hanno evidenziato un aumento dello 0,1%, dopo il -1,4% rivisto di dicembre (-1,5% la prima lettura). Il dato risulta tuttavia inferiore alle attese degli analisti che erano per un aumento più robusto: +0,5%.In accelerazione il dato su base annua: le vendite al dettaglio mostrano una salita dell'1,6% contro il +1,5% rivisto del mese precedente (+1,4% la lettura preliminare). Il dato è acnhe in questo caso inferiore alle stime di consensus: +2,6%.Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,1% su mese dopo il -1,5% del mese precedente ed a fronte del +0,6% degli analisti. Su anno, il dato core ha segnato un +1,5% rispetto al +1,3% precedente (+2,5% le attese).