Per Home Depot conti in salita che battono le attese

Home Depot

(Teleborsa) - Conti in salita perche ha chiuso il quarto trimestre con un fatturato in aumento del 7,5% a 23,9 miliardi di dollari più delle attese degli analisti ferme a 23,7 mld.Nello stesso periodo, lè stato pari 1,8 miliardi , o 1,52 dollari per azione, rispetto all'utile di 1,7 miliardi o 1,44 per azione dello dello stesso periodo dell'anno precedente.sono stati stati pari a 100,9 miliardi, in aumento del 6,7% rispetto all'anno fiscale 2016. L'utile per azione è stato di 7,29 dollari, rispetto ai 6,45 dollari dell'anno fiscale 2016, con un incremento del 13%.La società ha annunciato che il suo Consiglio di amministrazione proporrà un aumento del 15,7% del suo dividendo trimestrale a 1,03 per azione.la compagnia prevede una crescita dei ricavi del 6,5%.