Alitalia, commissari al tavolo con Cerberus e Air France

Air France

(Teleborsa) - Commissari straordinari al lavoro per risolvere il nodo. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Reuters, sarebbe in corso oggi, 22 febbraio 2018, un incontro tra i commissari straordinari di Alitalia e i rappresentanti del fondo americanoe della compagnia aerea francese, per discutere sul processo di vendita dell'ex compagnia di bandiera. Secondo le informazioni l'incontro si starebbe svolgendo a Roma, presso un noto studio legale.Intanto si starebbe pensando anche a un coinvolgimento di. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Sole 24 Ore,potrebbe entrate in scena per salvare Alitalia, con una cordata pubblico-privata basata sul modello proposto nella gara per l'Una cosa è ormai certa: la soluzione del dossier non potrà avvenire prima delle elezioni del 4 marzo