Semiconduttori, Microchip Technology rileva Microsemi

(Teleborsa) - Nuove aggregazioni nel comparto dei semiconduttori., dando vita ad una realtà aziendale in grado di produrre semiconduttori per molti settori, da quello aerospaziale - Microsemi è il più grande fornitore di chip per apparecchiature militari e aerospaziali - a quello dei beni di largo consumo.Nel dettaglio, la società statunitensedella connazionale, cifra che rappresenta un premio del 7% rispetto alla chiusura dei titoli Microsemi registrati la vigilia.Microchip Technology ha dichiarato che l'acquisizione, che dovrebbe essere finalizzata nel secondo trimestre del 2018, aumenterà immediatamente i propri utili per azione.Più che positiva l'accoglienza degli investitori: in questo momento i titoli Microchip avanzano a Wall Street del 4,65%, quelli di Microsemi del 5,49%.