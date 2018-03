Ferrovie Francia, SNCF non intende abbandonare linee locali

(Teleborsa) -. Anzi, per queste linee, nel 2017 le Ferrovie francesi hanno investito 818 milioni di euro.Il Gruppo SNCF, attraverso un nota,e che ilcontenute nel. Sottolineando come gli "già per diversi anni Numero 1 di Air France, che, che porta il suo nome, con la, attualmente suddiviso in due enti pubblici e una holding pubblica.Il rapporto indica la strada delle; l'apertura alla concorrenza delle, tra cui la Nice à Breil-sur-Royache che "incontra" la nostra Ventimiglia-Cuneo con parte del tracciato in territorio francese,prima di essere eletto Presidente della Repubblica,La nota diffusa da SNCF precisa poi che. Sono quindi lo Stato e le Regioni che accettano di finanziarle e(una delle tre strutture pubbliche industriali e commerciali che comprende la compagnia nazionale delle ferrovie francesi, n.d.r.)Con la. Inoltre, lo scorso anno nel SNCF Réseau ha riaperto 5 linee, tra cui Brest-Quimper e Cannes-Grasse. Connemporaneamente, sei linee sono state sospese per ragioni di sicurezza, e tra queste Oyonnax–St-Claude, Pont St-Vincent–Merrey; Limoux–Quillan e Pertuis–Meyrargues