Bilancia commerciale italiana in deficit a gennaio

(Teleborsa) - Inizio di anno con il segno meno per la bilancia commerciale italiana.A gennaio 2018 ilrispetto al rosso di 515 milioni registrati nello stesso mese dell'anno precedente.A pesare, spiega l'ISTAT, è l', al netto della quale si registra un avanzo di 3 miliardi di euro.: -e -mentre, entrambi determinati principalmente dalla sostenuta crescita dell’interscambio con l’area dell'Unione Europea.La diminuzione congiunturale dell’export, dopo tre mesi consecutivi di crescita, è determinata dal calo delle vendite sia verso i mercati extra UE (-3,8%) sia verso i mercati UE (-1,5%). Anche la flessione degli acquisti è da ascrivere ad una riduzione in entrambe le aree: -4,6% per i paesi UE e -4,1% per quelli extra UE.si segnalano(+25,9%),e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+17,1%),(+14,4%), prodotti delle altre attività manifatturiere (+13,4%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+12,8%).Nel mese di gennaio 2018rispetto al mese precedente e dell’1,5% nei confronti di gennaio 2017.