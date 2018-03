Dazi, il G20 lavora a soluzioni per evitare una guerra commerciale

(Teleborsa) - Come ampiamente atteso, è stato ilconclusosi ieri, 20 marzo, in Argentina, anche se i Ministri delle Finanze, i banchieri centrali e i leader delle maggiori organizzazioni internazionali non hanno fatto cenno alcuno alla decisione degli Stati Uniti di avviare una politica protezionistica "Il commercio e gli investimenti internazionali sono un importante motore di crescita, produttività, innovazione, sviluppo e creazione di posti di lavoro. E' il momento di agire per rimuovere gli ostacoli strutturali alla crescita, ridurre gli squilibri globali eccessivi e mitigare i rischi" si legge nel comunicato finale diffuso al termine dell'incontro.Si tratta dello. Il G20, continua infatti il documento, "riafferma le conclusioni dei nostri leader sul commercio raggiunte al summit di Amburgo e riconosce il bisogno di un dialogo e di azioni ulteriori. Stiamo lavorando per rafforzare il contributo del commercio nelle nostre economie".Queste parole sono state lette come probabile. Rispetto allo scorso luglio, tra l'altro, è stata: sarebbe servita a Washington per sostenere che i dazi su acciaio e alluminio - che seguono quelli imposti a gennaio su lavatrici e pannelli solari - sono del tutto in linea con questa posizione. Come Washington anche l'Unione Europea è preoccupata per le pratiche cinesi sull'acciaio ma Bruxelles, così come l'OCSE, puntano a soluzioni globali e non unilaterali come quelle statunitensi.Il direttore generale del Fondo monetario internazionale,. Parlando ai rappresentanti delle principali 20 economie al mondo, Lagarde ha ribadito che bisogna "evitare la tentazione di politiche pensate per fare bene solo all'interno di una nazione e, piuttosto, lavorare insieme per ridurre le barriere commerciali e risolvere disaccordi commerciali senza ritornare a misure eccezionali".Ad ogni modo sembra chiaro cheche potrebbero scattare con le ritorsioni di varie nazioni ai dazi su alluminio e acciaio voluti da Donald Trump,. Parlando in una conferenza alla fine del G20, il Segretario americano al Tesoro,, ha dichiarato: "Dobbiamo essere preparati a intervenire nell'interesse degli Stati Uniti per difendere un libero commercio giusto e reciproco". Le guerre commerciali, ha aggiunto, "non sono il nostro obiettivo ma non ne siamo impauriti".