Migranti, nel 2016 spesi 1,7 miliardi per prima accoglienza in Italia

(Teleborsa) - Per l’accoglienza degli immigrati sul territorio italiano, nel 2016, il, gestito dalha registrato impegni finanziari per complessivi 1,7 miliardi di euro. Lo rivela la Corte dei Conti che spiega come anche l', per la stessa annualità, abbiaA ciò deve aggiungersi che per il Paese il costo dellei, alla data del 15 ottobre 2017,Con il fenomeno dell’immigrazione dai Paesi extra UE nell'ultimo quadriennio, il(complessivamente, dal 1990 ad oggi sono state presentate oltre 641mila domande)., oltre 123mila persone hanno presentato domanda di asilo e quelle esaminate dalle apposite commissioni sono state oltre 91mila: di esse, circa il 56%, provenienti da "migranti economici", è stato respinto ed il 4% ha riguardato soggetti resisi irreperibili.Delle domande accolte (oltre 36mila), solo il 13% ha avuto come esito il riconoscimento dello, mentre il 35% ha riguardato soggetti cui è stata riconosciuta unaed il 52% unaa.La(dieci), per il 2015, ha registrato costi che sono da ricomprendersi in un range che va dai 30 ai 35 euro pro capite e pro die.