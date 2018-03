Safe Bag perde terreno dopo i conti

Safe Bag

(Teleborsa) - Conti a due velocità pernel 2017. Isono aumentati del 15,1% a 30,5 milioni di euro mentre l'utile netto è sceso del 23% a 2,4 milioni di euro.Lo ha annunciato la società operante nei servizi di protezione bagagli negli aeroporti, specificando che l'netto passa da +3,1 a +2,4 milioni di euro, in riduzione di 0,7 milioni di euro, per effetto di imposte pari a 1 milione di euro (contro 0,5 milioni di euro circa del 2016, dato che scontava l’utilizzo di talune perdite pregresse) nonché per oneri finanziari.Migliora la, passando da +0,5 a -1,9 milioni di euro (che rappresenta cassa).Il Consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea dei soci la distribuzione di unpari a complessivi euro 1,15 milioni e 7,8 centesimi per azione, in linea con la distribuzione dello scorso anno.