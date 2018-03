Turismo, in Italia sotto le attese le presenze previste a Pasqua

(Teleborsa) - Ritmi bassi per il turismo in Italia. Se il 2017 si era chiuso con risultati record , il 2018 parte con un altro passo.Secondo i risultati emersi dall'indagine di Assoturismo-Confesercenti per le festività pasquali, per la prima volta in due anni le previsioni sono negative. Numeri alla mano, le presenze complessive indovrebbero(-1,2% dal 2017).(-2,2%), mentre rimane(-0,2%).(-3,5% e -3,8%), mentre resiste il"Dopo un 2017 positivo, il 2018 parte con il freno a mano tirato", commenta, Presidente. "Se il turismo straniero va sempre bene, su questa Pasqua a pesare è il calo di visitatori previsti italiani: uno stop che speriamo sia momentaneo e dovuto soprattutto alle incertezze meteo".