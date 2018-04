Francia, al via il maxi sciopero che colpisce aerei e ferrovie

(Teleborsa) -, che coinvolge sia ilche leUn vero e proprioproclamato dai lavoratori diper i mancati adeguamenti salariali e da quelli di, la società che gestisce le ferrovie d'Oltralpe, contro la riforma del trasporto ferroviario portata avanti dal Presidente Macron.Si tratta in realtà del primo di: i ferrovieri si fermeranno per 48 ore ed hanno programmato di andare avanti con due giorni di fermo su cinque sino alla fine di giugno, mentre i lavoratori Air france sono già alla quarta mobilitazione ed hanno programmato altri tre scioperi pe ril 7,10 e 11 aprile 2018.Frattanto, laha fatto sapere che lo sciopero colpirà sia il trasporto in Francia che quello verso l'Europa e prevede che saràha invece annunciato che sarà. In particolare, la compagnia di bandiera francese che fa parte del gruppo Air France-KLM prevede che voleranno il 70% dei voli a lungo raggio, il 67% di quelli a medio raggio da e per l'Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi e l'85% dei voli a breve raggio dallo scalo di Orly e dagli altri aeroporti provinciali.La compagnia stima che parteciperanno alla mobilitazione un terzo dei suoi piloti, un quindo degli assistent8i di volo ed il 15% del personale di terra.