A febbraio si riduce il disagio sociale in Italia

(Teleborsa) - Si riduce il disagio sociale in Italia a febbraio. Secondo ildi Confcommercio il dato si è attestato a 17,2 punti, contro i 18,1 punti del mese di gennaio, per effetto della frenata deiad alta frequenza d'acquisto e di una contenuta riduzione della disoccupazione estesa.È il dato più basso da agosto 2011, anche se l'Ufficio Studi Confcommercio invita alla cautela. Servirebbe infatti una diminuzione significativa della disoccupazione per ridurre strutturalmente l'area del disagio sociale.Lieve calo a febbraio per la, scesa al 13,4% (13,6% nella precedente rilevazione). Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati dello 0,3% su base annua registrando una frenata dal +1,3% di gennaio.