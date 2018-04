Martedì nero nei cieli della Germania: 800 voli Lufthansa cancellati

Lufthansa

(Teleborsa) - Martedì 10 aprile sarà il giorno della quasi paralisi nei cieli della, in conseguenza delloindetto dal sindacato Verdi che ha costretto la compagnia aerea, in sostanza la metà del programma operativo, con ben 58 collegamenti a lungo raggio.. Lufthansa ha predisposto la procedura per la riprotezione dei passeggeri, che potranno prenotare in altra data per la destinazione prescelta o addirittura, quando possibile convertire il proprio biglietto aereo con uno valido per una tratta coperta in treno.. I voli - fa sapere Lufthansa - riprenderanno regolarmente mercoledì 11 aprile.