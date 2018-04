Italia, dati industria non convincono imprese e consumatori

(Teleborsa) - Non convincono i numeri dell'industria italiana. Il dato di febbraio rivelato dall'Istat non è un segnale incoraggiante per le prospettive a breve dell'economia italiana". Questo il commento dell'Ufficio Studi Confcommercio dopo la statistica mensile sullo stato dell'industria italiana. "Al di là dell'energia, sulla cui produzione hanno inciso anche fattori climatici, la maggior parte dei settori è in ridimensionamento. In particolare, la riduzione più significativa si è rilevata per la produzione di beni di consumo (-2,4% rispetto a gennaio) che potrebbe indicare un'evoluzione non particolarmente brillante della domanda da parte delle famiglie".Dello stesso avviso il Codacons che ritiene il dato "deludente". "Dopo un iniziale trend incoraggiante dell'industria italiana, negli ultimi mesi i dati registrati dall'appaiono altalenanti e al di sotto delle aspettative - afferma il presidente- a destare particolare preoccupazione è la forte flessione dei beni di consumo, che su base congiunturale segnano un calo del 2,4%. E' evidente che per una ripresa definitiva dell'industria italiana serve consolidare i consumi delle famiglie, incrementando il potere d'acquisto, liberalizzando il commercio e incentivando le vendite al dettaglio".