La borsa di Tokyo chiude in leggero rialzo

(Teleborsa) -, dopo la chiusura leggermente al rialzo di Wall Street . L'indice Nikkei ha archiviato le contrattazioni con un progresso dello 0,54% a 21.794 punti.Segno più anche per le borse cinesi. Shanghai balza dell'1,02% mentre Shenzhen segna un +0,07%. In positivo Seul +0,27% e Taiwan che avanza dello 0,31%.Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong sale dell'1,55%, Singapore guadagna lo 0,64%, Jakarta lo 0,62% mentre Kuala Lumpur segna un +0,16%. Limature per Bangkok -0,08%.Segno più per Mumbay (+0,29%) e Sydney (+0,80%).