Vendite al dettaglio, imprese e agricoltori concordi: i consumi restano deboli

(Teleborsa) - Il dato di febbraio sul commercio al dettaglio, seppure in miglioramento rispetto alle attese,. Questo il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio alle rilevazioni sulle vendite al dettaglio diffuse dall'. "L'incremento congiunturale dello 0,9% in termini reali dell'indice, esclusivamente dovuto alla componente alimentare, è solo frutto di un rimbalzo statistico dopo la doppia flessione di dicembre e gennaio scorsi. Infatti, nel confronto tendenziale con febbraio 2017, la variazione delle vendite in quantità è pari a zero".Secondo Confcommercio,e nell'attuale vacatio governativa, soprattutto rispetto agli assetti di finanza pubblica e al destino delle clausole di salvaguardia,".Sembra essere dello stesso parere anche Coldiretti che pone l'accento sui consumi che continuano a rimanere stagnanti. Nel commentare il calo su base annua delle vendite a febbraio, l'associazione degli agricoltori spiega che "la situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che a(-5,4%). Per questo "occorre scongiurare il previsto aumento dell'IVA che colpirebbe anche beni di prima necessità comecon aliquota al 10% e vino e birra con aliquota al 22%. Gli effetti sarebbero drammatici sui redditi delle famiglie più bisognose e sull'andamento dei consumi in settori come quello alimentare che è determinante per sostenere la ripresa in atto. La spesa alimentare, infatti, è la principale voce del budget delle famiglie dopo l’abitazioneed è quindi un elemento importante per la ripresa dell’economia".