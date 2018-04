Rainbow porta le Winx in Borsa, richiesta domanda di ammissione

(Teleborsa) -. La casa di produzione nota per le Winx, ha presentato domanda d'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie , se del caso,organizzato e gestito da Borsa Italiana, che sarà realizzata con collocamento rivolto ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.Le azioni saranno poste in vendita da Straffin e Viacom Holdings Italia che hanno rispettivamente, il 70,38% e 29,62% del capitale.È previsto che l’Operazione venga completata, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e all'approvazione del Prospetto da parte di Consob.Raimbow stima che l'offerta, inclusa l'opzione Greenshoe, possa avere ad oggetto fino a massimo il 40% del capitale.UniCredit Corporate & Investment Banking e Credit Suisse Securities (Europe) Limited agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e UniCredit Corporate & Investment Banking anche in qualità di Sponsor.Kepler Cheuvreux agisce in qualità di Specialist nell’ambito della quotazione.