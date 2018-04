Nel Regno Unito i prezzi delle case continuano a crescere

(Teleborsa) - Il mercato immobiliare del Regno Unito mostra, più contenuta rispetto a quella registrata nel mese precedente.Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics (ONS), che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, a febbraio i prezzi delle case hanno mostrato un incremento del 4,4%, dopo il +4,7% del mese precedente. Il dato è inferiore alle attese degli analisti che indicavano una crescita del 4,8%.Il rapporto segnala che, 9.000 sterline sopra il dato di febbraio 2017 e invariato rispetto al mese precedente.Tale risultato si deve alla crescita annua del 4,1% dei prezzi in Inghilterra, del 4,8% in Galles e del 6,2% in Scozia.