Aerospazio, vola l'export dell'industria aerospaziale lombarda

(Teleborsa) - Nel 2017a quasi 1 miliardo e mezzo di euro, rappresentando un peso complessivo del 27% sul totale italiano del settore. L’import, invece, è calato del 5,4% a 478 milioni, per un peso complessivo del 18% sulle importazioni italiane. Il, dunque, è risultatodi euro ed in crescita del 18,6% rispetto ad un anno prima.E' questo uno scatto sullo stato di salute del settore, che conta circa, impegna in Lombardia bene impiega quasi. I numeri sono arrivati in occasione dell', nato nel 2014 dall’esperienza del Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo e rappresentativo delle imprese del settore, soprattutto nell'area del Varesotto.I principalisono la Polonia (con 149 milioni di euro), il Regno Unito (142 milioni), la Francia (133 milioni), la Cina (109 milioni) e il Pakistan (94 milioni). Tra le province italiane, inoltre, spicca, prima per export aerospace con quasi 1 milione e 300 mila euro, in crescita del 10,6% rispetto al 2016. Anche a livello regionale, il Varesotto conferma performance positive sia per quanto riguarda export sia per import di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi che, rispettivamente, rappresentano l’88% e il 74% degli scambi commerciali lombardi."La principale caratteristica del settore aerospaziale è una. Perciò investire sull’aerospace a livello regionale si rivela essere un investimento ad alto rendimento per tutto il territorio”, ha affermato, Presidente del Lombardia Aerospace Cluster, lanciando l'appello a "non disperdere un saper fare aeronautico e spaziale che pochissimi altri territori al mondo possono vantare"."Il Lombardia Aerospace Cluster èi tra i 9 che abbiamo sul territorio, un importante veicolo di confronto, per lae l. Dunque internazionalizzazione per il Cluster dell’aerospazio lombardo significa sedersi al tavolo con le imprese, avere unache vogliamo raggiungere per essere presenti nelle diverse aree del mondo ed essere ancora più competitivi", ha detto, Vice Presidente di Regione Lombardia e Assessore Regionale alla Ricerca, Innovazione, Università, export e internazionalizzazione.