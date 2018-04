Consultazioni, Fico si prepara a ricevere Movimento 5 Stelle e PD

(Teleborsa) - Si apre una una nuova giornata di consultazioni per il Presidente della Camera, che ha ricevuto un mandato esplorativo dal Presidente della Repubblicaper una possibile intesa di Governo traOggi 24 aprile alle 14.30 si terrà l'incontro con la delegazione del PD, mentre alle 18:00,incontrerà la delegazione del M5S."Mi metterò al lavoro da subito", ha dichiarato ilche spiega come "il punto fondamentale sia partire dai temi e dai programmi per l'interesse del Paese" .leader pentastellato accetta la richiesta dele si prepara "a incontrare ila per valutare la possibilità di questo percorso visto e considerato che dall'altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano adi fare questo passo. Questa è la settimana decisiva e sono molto ottimista perché non sarà un'alleanza: quello che valeva per laa, vale anche per il PD. Le condizioni non cambiano".Non di fa attendere l'ira di. Il numero uno dellanon nasconde il suo rammarico quando dichiara: "Sondare quale Governo? PS-5Stelle. Hanno perso in Italia, hanno perso in Molise , se ci date una mano straperderanno domenica inIo non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque anni. Non è giusto, non è normale, non è rispettoso".