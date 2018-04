Italia, scende fiducia consumatori e imprese

(Teleborsa) - Stime negative per l'indice di. Secondo i dati dell'ISTAT è previsto, nel mese di aprile, unada 117,5 a 117,1; anche per l’indice composito del clima disi stima unada 105,9 a 105,1.Il lieve calo del clima di fiducia dei consumatori è dovutodella componente personale e di quella corrente (da 109,3 a 108,0 e da 115,1 a 114,0 rispettivamente); invece, ilmantengono una dinamica con intonazione lievemente positiva rispetto allo scorso mese (da 141,9 a 142,6 e da 121,1 a 121,3).Con riferimento allesi stima che il clima di fiducia cali nel settore(da 108,9 a 107,7) e nei(da 107,2 a 106,4). Molto marcata è la flessione registrata nel(da 105,0 a 97,5) mentre per il settore dellesi rileva un deciso aumento (da 132,6 a 135,2).Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnala che nel comparto manifatturiero peggiorano i giudizi sugli ordini e le attese sulla produzione. Nel settore delle costruzioni, si registra un diffuso miglioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative sull’occupazione.Per quanto riguarda i servizi, l’evoluzione negativa dell’indice di fiducia riflette un peggioramento dei giudizi sia sugli ordini sia sull’andamento degli affari. Invece, le attese sugli ordini sono in miglioramento. Il deterioramento della fiducia nel commercio al dettaglio è principalmente trainato dalla grande distribuzione dove si stima una forte contrazione dei giudizi sulle vendite in presenza di aspettative che si ridimensionano solo parzialmente.