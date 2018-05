Leonardo, i numeri del primo trimestre

(Teleborsa) - Leonardo archivia i primi tre mesi dell'anno conpari a 2.451 milioni di euro, principalmente per effetto della ripresa degli Elicotteri, il cui dato del 2017 risentiva del ridotto numero di consegne operate nel segmento civile.L'ebita pari a 153 milioni di euro si confronta con i 155 milioni di euro del primo trimestre 2017.Ilordinario è pari a 50 milioni di euro rispetto ai 49 milioni di euro del primo trimestre 2017. Il Risultato netto pari a 50 milioni di euro, è uguale al risultato netto ordinario, in assenza di operazioni straordinarie.in calo del 18,2% a 2.164 milioni di euro, per effetto, in particolare, dei significativi ordini acquisiti nel 2017 nell’Aeronautica per attività di supporto alla flotta dei velivoli EFA per il periodo 2017-2021. Portafoglio ordini pari a 33.360 milioni di euro rispetto ai 33.637 milioni di euro al 31 dicembre 2017.(3.254 nei primi tre mesi del 2017) principalmente per effetto dell’assorbimento di cassa del periodo."In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2018 e delle aspettative per i successivi"formulate in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2017".. "Siamo focalizzati sull’esecuzione del Piano Industriale: abbiamo approvato la creazione di Leonardo International con l’obiettivo di rafforzare la nostra presenza sui mercati esteri, facendo leva sul modello «One Company», per garantire una presenza unitaria nei confronti dei clienti e di tutti gli stakeholders” - ha commentatodi Leonardo.