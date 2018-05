Sabaf, assemblea approva bilancio e nomina CdA

Sabaf

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha deliberato l’approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 che si è chiuso con un utile netto di 8 milioni di euro, superiore del 225,2% rispetto ai 2,5 milioni di euro del 2016.I soci hanno deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,55 euro per azione (dividendo lordo di 0,48 euro per azione distribuito nel 2017). La data di stacco della cedola è il 28 maggio 2018, la record date il 29 maggio 2018 e la data di pagamento è il 30 maggio 2018.L’Assemblea ha provveduto inoltre alla. Sono stati confermati i consiglieri Giuseppe Saleri, Pietro Iotti, Gianluca Beschi, Renato Camodeca e Nicla Picchi, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Giuseppe Saleri S.a.p.A., ed Alessandro Potestà, eletto dalla lista presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A..Entrano in Consiglio Daniela Toscani e Stefania Triva, elette dalla lista di presentata da Giuseppe Saleri S.a.p.A, e Claudio Bulgarelli, eletto dalla lista presentata da Fintel S.r.l.. Nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020. I Sindaci effettivi sono Alessandra Tronconi (Presidente, eletta dalla lista presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A.), Luisa Anselmi e Mauro Vivenzi, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Giuseppe Saleri S.a.p.A..